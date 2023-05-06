На счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей

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Следствие в рамках уголовного дела о неуплате около миллиарда рублей налогов блогера Еленой Блиновской наложило обеспечительные меры на ее банковские счета и ее мужа. В правоохранительных органах уточнили, что арест на сотни миллионов рублей на счетах супругов наложили в таких кредитных учреждениях, как «Альфа-Банк» и «МТС Банк».

— В рамках расследования уголовного дела в отношении Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, которые принадлежат обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте, — сообщил собеседник ТАСС.

Он рассказал, что речь идет о таких кредитных учреждениях, как АКБ «Фора-Банк», АО «Севергазбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и ПАО «МТС Банк».

Блогер была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК России. Причиной задержания стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Во время допроса Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась.