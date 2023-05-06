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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Сычева рассказала, какую часть курицы лучше не есть

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Гастроэнтеролог Сычева рассказала, какую часть курицы лучше не есть
Фото: Pixabay

Какая часть курицы полезнее остальных, а какую, наоборот, не стоит употреблять в пищу, рассказала терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева.

По ее словам, белое мясо птицы содержит минимальное количество жира, поэтому большинство специалистов считают грудку самой полезной частью курицы. Но в питании важно разнообразие, поэтому бедро и голень тоже нужно есть.

— Голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку — на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро — ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем, — пояснила медик.

Она отметила, что наибольшее количество насыщенных жиров содержится в коже, поэтому от этой части куриной тушки нужно избавляться.

— Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если не убрать кожу, даже если это будет часть грудки с кожей, — добавила Сычева в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что наибольшую пользу организму принесет курятина, которая приготовлена на пару или отварена методом су-вид. Запекать курицу тоже можно, главное, чтобы не появлялась корочка.

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что употребление в пищу куриного мяса полезно для людей, желающих похудеть, так как в нем содержится много белка, витаминов и минеральных веществ. Она отметила, что те, кто отказывается от этого продукта, рискуют столкнуться с недостатком белка в организме.

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