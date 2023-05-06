Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

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В Лондоне короновали короля Великобритании Карла III, духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на его голову корону святого Эдуарда Исповедника. Церемония состоялась в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве.

Надевая на голову монарха корону, архиепископ произнес слова «Боже, храни короля». Фразу повторили 2,2 тысячи человек, пришедшие на церемонию. В честь коронации в 13 точках Великобритании начался артиллерийский салют, передает ТАСС.

Король решил не отступать от традиций, которые чтились Виндзорами, и церемония прошла в соответствии с многовековыми правилами. Какие реликвии использовались во время мероприятия и какие легенды с ними связаны — в материале «Вечерней Москвы».

В Соединенном Королевстве не было коронаций с момента вступления на престол Елизаветы II в 50-х годах. Спустя более чем полвека ее сына Карла III короновали. «ВМ» собрала девять скандальных эпизодов церемонии и рассказала, какие табу нарушил новый король.