Daily Mail: На коронации Карла III заметили «смерть с косой»

Фото: twitter/ClarenceHouse

В Британии на коронации Карла III заметили фигуру, которая была похожа на «смерть с косой», сообщает издание Daily Mail.

— Каждая большая вечеринка привлекает незваных гостей, но фанаты королевской семьи пошутили, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла, — сообщила обозреватель портала Мария Оканренде.

На видео, которое стало вирусным в соцсети Twitter, видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, которая держит в руках предмет, напоминающий косу. Один из пользователей написал: «Вот и пришла смерть с косой!».

Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. Во время мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в соцсети, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание».

После смерти королевы Елизаветы II новым английским правителем стал принц Чарльз (принявший тронное имя Карла III). Несмотря на то что официально он был провозглашен королем еще 10 сентября 2022 года, коронация Карла III состоялась 6 мая текущего года. Как проходил процесс — в материале «Вечерней Москвы».