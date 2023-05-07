В России за сутки выявили 3811 новых случаев COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 29 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Также 364 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием. После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 4749 пациентов, уточняется на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

С начала пандемии коронавирусной инфекции погибло по меньшей мере 20 миллионов человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ходе брифинга в ВОЗ заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

В России замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант коронавируса является наиболее заразным.