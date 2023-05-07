Проверку Вечного огня в Александровском саду провели в преддверии Дня Победы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, Александровский сад Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства провели профилактические работы на Вечном огне у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что впервые Вечный огонь в Александровском саду был зажжен 8 мая 1967 года.

— Вот уже почти 56 лет он на боевом посту. Профилактика заняла примерно 40 минут, — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты на время проведения работ перенесли пламя Вечного огня на временную горелку при помощи специального факела. Она является точной уменьшенной копией основного устройства.

Рабочие провели тщательную проверку трех запальников горелки. Благодаря системе резервирования огонь на мемориале горит вечно — его не могут потушить ни ветер, ни дождь, ни снег.

Контроль за пламенем в круглосуточном режиме осуществляют специалисты московского газового хозяйства. Ежедневно они проводят плановые осмотры. Раз в месяц проходит техобслуживание мемориала. Дополнительные профилактические работы организуют перед Днем защитника Отечества и Днем Победы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Музей Победы предложил москвичам поздравить друг друга с Днем Победы онлайн-открытками в преддверии 9 Мая. В карточках отражены герои Отечества, исторические места, военная техника, гвоздики, георгиевская ленточка, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют.