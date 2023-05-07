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Дептранс сообщил о возвращении штатного расписания автобусов в ТиНАО

Евгений Силаев
Город
Дептранс сообщил о возвращении штатного расписания автобусов в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Автобусы в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО) ходят согласно плановому расписанию. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Отменены изменения маршрутов в ТиНАО. Автобусы будут ходить как обычно, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В воскресенье, 7 мая, были отменены и другие транспортные ограничения, временно введенные на дорогах столицы. Первым движение возобновилось на улицах Пушкинской, Тверской, Большой Якиманке, а также на Новоарбатском мосту, Садовом кольце.

Ряд станций метро в центре столицы будут закрыты на выход в воскресенье, 7 мая, и во вторник, 9 мая. Ограничения будут связаны с проведением мероприятий. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме.

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая. Так, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43.

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