Ограничения на дорогах Москвы полностью сняли

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На столичных улицах сняли ограничения на передвижение транспорта, которые действовали на период проведения репетиции Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 7 мая.

Временные ограничения движения действовали с 05:30. Постепенно их сняли. Первыми для транспорта стали доступны улицы Пушкинская, Тверская, Большая Якиманка, Новоарбатский мост, Садовое кольцо.

— Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ряд станций метро в центре столицы закроют на выход в воскресенье, 7 мая, и во вторник, 9 мая. Ограничения будут связаны с проведением мероприятий. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме.

В центральной части Москвы временно ограничат доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. Это также связано с проведением мероприятий. Ограничения продлятся до 10 мая.

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая. Так, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43.