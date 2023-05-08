СМИ: Взрывы прогремели в Киевской области

Фото: Pixabay

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области в ночь на понедельник, 8 мая.

— Сообщают о взрывах в Киевской области, — передает сообщение РИА Новости.

Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирена звучит в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

5 мая в большинстве украинских регионов, в том числе и в столичном, также была объявлена воздушная тревога. В этот же день украинские силы противовоздушной обороны сбили над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. В результате инцидента никто не пострадал.

Российские ракетные войска до этого поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки. Кроме того, российская армия нанесла групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.