В России за сутки выявили 3118 новых случаев COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 28 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Также 283 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 3656 пациентов, уточняется на портале.

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