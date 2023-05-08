Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России за сутки выявили 3118 новых случаев COVID-19

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 3118 новых случаев COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 28 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Также 283 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.

В России за сутки выявили 3118 новых случаев COVID-19 Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 3656 пациентов, уточняется на портале.

С начала пандемии коронавирусной инфекции погибло по меньшей мере 20 миллионов человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ходе брифинга в ВОЗ заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае.

Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Статистика Россия Коронавирус
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте