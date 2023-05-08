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Не зависит от возраста и пола: какие осложнения могут возникнуть после наркоза

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Не зависит от возраста и пола: какие осложнения могут возникнуть после наркоза
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Наркоз нужен для того, чтобы человек, которому требуется оперативное вмешательство, не умер от болевого шока. Однако он вызывает серьезные осложнения в организме. Подробнее о том, чем опасен наркоз — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, наркоз отключает нервную деятельность человека и организм от ощущения боли, но все остальные показатели остаются активными (давление, сердечная работа — прим. «ВМ»).

Терапевт рассказал о двух видах наркоза:

  • местный — применение анестетика на непосредственном месте оперативного вмешательства;
  • общий — когда человек отключается полностью. У общего наркоза есть также подвиды (ингаляционный, в виде паров, газов — прим. «ВМ»).

Чем глубже наркоз, тем больше расслабляются мысли и выше вероятность серьезных осложнений, пояснил специалист:

— Человек может задохнуться, если наркоз окажется очень глубоким. Потому что может наступить дыхательная недостаточность. Или может пострадать высшая нервная система, — рассказал Кондрахин.

Наркоз, как отметил медик, воздействует на центры боли, но после выхода из него пациент снова чувствует ее, как раньше, что говорит о психогенном воздействии наркоза.

— Он может вызвать разного рода галлюцинации — звуковые, тактильные или зрительные. Такой вид осложнения не зависит от возраста и пола, а только от переносимости организмом наркотического воздействия, — заметил Кондрахин.

В организме, как рассказал специалист, есть ферменты, которые уничтожают разные химические вещества. Если ферментативная система работает исправно, человек легко переносит наркоз.

— Если же у человека есть заболевания печени или почек, то выходить из наркоза ему будет сложнее и вероятность осложнений выше, — предупредил врач.

Однако пользы от наркоза все равно больше, чем вреда, потому что он не дает человеку умереть от болевого шока, заключил Кондрахин.

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