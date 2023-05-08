Reuters: НАТО повысило готовность своих воздушных сил в Черном море

Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс (НАТО) повысил готовность своих сил «воздушной полиции» в черноморском регионе. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило агентство Reuters.

— Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу, — рассказал источник агентства в НАТО.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 мая. По данным польской пограничной службы, в ходе операции «Фронтекс», проходившей под командованием Румынии, российский Су-35 три раза подлетел к польскому самолету на небезопасное расстояние, совершив тем самым «агрессивные и опасные маневры». В результате произошедшего никто не пострадал, а польское воздушное судно совершило посадку.

Похожий инцидент произошел 13 апреля. Российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» Воздушных сил Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.