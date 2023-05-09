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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Лейла Алиева
Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 мая, выступил на Параде Победы в Москве и поздравил россиян с праздником.

— С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма, — сказал он.

Президент отметил, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и большинство людей на планете, российское государство хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Парад на Красной площади начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы. Командовал церемонией Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В этом году в параде приняли участие свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады также подготовили в 28 российских городах.

Впервые прямую трансляцию мероприятия можно было увидеть на городских медиафасадах.

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