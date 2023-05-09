В России за сутки выявили 2726 новых случаев COVID-19

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 2726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 25 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Также 375 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.

После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 3152 пациента, уточняется на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

С начала пандемии коронавирусной инфекции погибло по меньшей мере 20 миллионов человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также в ВОЗ заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае.

В середине апреля в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.