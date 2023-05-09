Новые анимационные клипы презентовали в сериале «Главные детские песни» в День Победы

Фото: Unsplash

Музей Победы представил новые серии «День Победы» и «Письмо солдату» анимационного сериала «Главные детские песни». Об этом во вторник, 9 мая, рассказали в пресс-службе учреждения.

— Юные исполнители в честь празднования Дня Победы подготовили подарок для всех слушателей. Дети и их родители могут не только услышать композиции, прославляющие подвиг нашей Родины и ее героев, в аудиозаписи на популярных платформах, но и посмотреть анимационные серии, снятые на патриотические песни, — говорится в сообщении.

Победитель проекта «Главные детские песни» Георгий Петросян исполнил песню «День Победы», слова и музыку к которой написал Иван Орехов. Другой юный автор и исполнитель Кирилл Томилин представил песню «Письмо солдату».

При этом текст композиции написан автором детских песен Станиславом Минаковым.

В Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. В частности, гостей ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальное путешествие вместе с советскими воинами-освободителями.

Накануне в музее в торжественной атмосфере прошла церемония награждения победителей Международной патриотической акции «Диктант Победы». Диктант прошел еще 3 сентября прошлого года, когда на всей планете отмечалась дата окончания Второй мировой войны.