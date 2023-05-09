Новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В параде Победы на Красной площади в Москве впервые приняли участие новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Об этом во вторник, 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Машины выехали на площадь после танков Т-34, считающихся одним из основных символов Победы. Согласно традиции, эти машины открывают парад.

«Спартак» построена на двухосном шасси и рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. «Ахмат», в свою очередь, направлен на эксплуатацию при температурах в диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов, пишет агентство.

Парад на Красной площади начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы. Командовал церемонией главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В этом году в параде приняли участие свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады также подготовили в 28 российских городах.

Впервые прямую трансляцию мероприятия можно было увидеть на городских медиафасадах. Также в московском подземном и наземном транспорте установили почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры смогут посмотреть видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.