Москвичам рассказали, информацию о каких госуслугах можно получить на видеоконсультации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники центров госуслуг провели почти три тысячи видеоконсультаций для жителей столицы. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На видеоконсультациях можно узнать о порядке оформления свидетельства о рождении, пенсии, регистрации недвижимости, регистрации по месту жительства или пребывания, перерасчета коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Москвичи могут задать вопросы по более чем 200 услугам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что операторы горячей линии единого диспетчерского центра приняли более 50 миллионов звонков. Жители столицы могут сообщить о неисправном освещении в подъезде, отсутствии отопления или горячей воды, неработающем лифте, необходимости сделать уборку рядом с домом и обратиться по другим вопросам.

Напомним, что почти 500 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах госуслуг «Мои документы» в современном диагностическом комплексе. В центре госуслуг горожане могут определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и многое другое.