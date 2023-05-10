Мощный взрыв прогремел на газоснабжающей станции в Самаркандской области

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На газоснабжающей станции в Самаркандской области Узбекистана прогремел мощный взрыв. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при сливе топлива в резервную емкость из газовоза. Последовавший после этого пожар повредил три автомобиля, которые находились по близости, а также уничтожил 50 литров природного газа.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание менее чем за два часа. В результате произошедшего пострадал один человек, говорится в Telegram-канале ведомства.

5 марта в подмосковном Видном произошел пожар после взрыва на коксогазовом заводе. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Спустя час пожар удалось локализовать. К тушению возгорания привлекалось 87 человек и 29 единиц техники.