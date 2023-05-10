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Александр Фисенко назвал людьми с большой буквы пришедших на столичный пункт отбора на контрактную службу

Полина Пашкина
Город
Александр Фисенко назвал людьми с большой буквы пришедших на столичный пункт отбора на контрактную службу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

В столичном пункте отбора на военную службу по контракту, который располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, в среду, 10 мая, побывал артист Театра Табакова Александр Фисенко. Он высоко оценил его работу, отметив удобство и комфорт, предоставляемые для посетителей.

Фисенко обратил внимание на тех, кто пришел в пункт отбора. По его словам, это настоящие мужчины.

— Это ребята из разряда людей, которые не просто болтают и сидят на диване с пультом на животе. Есть две категории людей: которые болтают и которые делают. Вот эти ребята из тех, которые делают, — сообщил Фисенко.

Артист добавил, что недавно общался с человеком, который служил по контракту. Его приехали навестить сослуживцы. Фисенко отметил, что это отличные ребята. Фисенко пожелал будущим контрактникам беречь себя, возвращаться со службы живыми и здоровыми.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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