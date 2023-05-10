Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 миллиона долларов

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Руководство Польши произвело операцию изъятия с банковских счетов посольства и торгового представительства России более миллиона долларов. Об этом в среду, 10 мая, сообщила газета Rzeczpospolita.

В материале говорится, что более года назад польская прокуратура заблокировала на счетах посольства РФ порядка 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов, что в совокупности равняется 1,2 миллиона долларов. А совсем недавно ведомство изменило форму обеспечения и признала заблокированные деньги «вещественными доказательствами в ходе следствия», после чего перечислила их на свой счет, говорится в статье.

В апреле глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. Счет российского представительства в банке Santander был закрыт. Средства дипмиссии хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

Это далеко не первое недружественное действие со стороны Варшавы. Например, накануне Польша заявила об изменении официального названия российского города Калининград на Крулевец. Такой шаг в Польше объяснили борьбой с «русским миром».