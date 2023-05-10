Депутат Колунов оценил отмену визового режима с Грузией

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Решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией стало важным шагом в укреплении туристических и культурных связей между странами. Такое мнение высказал депутат Сергей Колунов в среду, 10 мая.

Колунов отметил, что это своевременная мера, которая позволит как гражданам Грузии, так и россиянам беспрепятственно посещать обе страны. По его словам, между жителями двух государств сохраняются добрососедские отношения.

Он обратил внимание на большой поток грузин и россиян, которые ежегодно посещают страны в туристических целях, передает «360».

Ранее стало известно, что Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии — они смогут находиться в России без оформления визы в течение 90 дней, передает газета «Петербургский дневник».

На фоне подобного решения президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала властей страны рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для российских граждан. Она назвала подобную инициативу Москвы неприемлемым и добавила, что такой шаг является провокацией.