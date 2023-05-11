Экс-учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

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Бывшего учителя истории в Республике Коми Никиту Тушканова приговорили к 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту и дискредитацию российской армии. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

— По совокупности преступлений окончательное наказание Тушканову назначено в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационных, телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на срок три года, — заявил судья.

Экс-учитель был признан виновным в совершении преступлений по статьям «Публичное оправдание терроризма» и «Дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС.

По обвинению в оправдании терроризма также арестовали режиссера Евгении Беркович. Уголовное дело в отношении Беркович возбудили в четверг, 4 мая. Причиной стал спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором главне героини мечтают выйти за муж за террористов и уехать к ним. В прошедшем году постановка взяла несколько наград на премии «Золотая Маска».