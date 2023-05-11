Стала известна дата проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сириусе

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В период с 29 февраля по 7 марта 2024 года состоится всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сириусе. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— (Фестиваль) у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта, мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, это будет прямо десятилетие Олимпиады, — сказал он.

Политик предложил провести фестиваль в федеральной территории Сириус и снизить планку возраста участников. По его словам, это позволит представителям Российского движения детей и молодежи принять участие в фестивале, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. Документ признает утратившим силу распоряжение «О праздновании Дня молодежи», подписанное в июне 1993 года. До этого День молодежи традиционно проходил 27 июня.

Путин подписал указ о проведении в феврале — марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи. Теперь правительство должно разработать меры для подготовки и проведения фестиваля, а также найти источники финансирования.