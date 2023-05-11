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Уголовное дело возбудили по факту нападения на кафе на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту нападения на кафе на востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

По факту налета группы вооруженных молодых людей на кафе, расположенное на Вешняковской улице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 11 мая.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия». Полиция уже задержала нескольких подозреваемых. У них изъяли биты, ножи и молоток. В данный момент сотрудники ведомства уточняют роли участников в совершенном преступлении.

Налет, о котором идет речь, произошел в ночь на 11 мая в кафе на Вешняковской улице. В заведение ворвалась группа вооруженных молодых людей. Злоумышленники избили персонал и учинила разгром в помещении. Молодых людей задержали.

Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры.

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