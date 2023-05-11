Уголовное дело возбудили по факту нападения на кафе на востоке Москвы

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Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

По факту налета группы вооруженных молодых людей на кафе, расположенное на Вешняковской улице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 11 мая.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия». Полиция уже задержала нескольких подозреваемых. У них изъяли биты, ножи и молоток. В данный момент сотрудники ведомства уточняют роли участников в совершенном преступлении.

Налет, о котором идет речь, произошел в ночь на 11 мая в кафе на Вешняковской улице. В заведение ворвалась группа вооруженных молодых людей. Злоумышленники избили персонал и учинила разгром в помещении. Молодых людей задержали.

Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры.