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СМИ узнали новое возможное место работы скандального экс-посла Украины Мельника

Евгений Силаев
В мире
СМИ узнали новое возможное место работы скандального экс-посла Украины Мельника
Фото: Youtube / Jung & Naiv

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник может занять аналогичную должность в Бразилии. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила немецкая газета Bild.

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский планирует улучшить отношения с Бразилией, ради чего готов отправить в страну «одного из лучших дипломатов». Отмечается, что перед Мельником, о котором идет речь в публикации, будут стоять «серьезные задачи».

Будучи послом Украины в Германии, Мельник запомнился рядом скандальных высказываний. Последним из таких стало обращение к ряду немецких политиков, призывавших завершить украинский конфликт миром. Дипломат послал их «к черту».

3 мая 2022 года Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот огласил препятствие для своего визита на Украину. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, Зеленский будет рад видеть Шольца в Киеве. В ответ на слова украинского посла в Бундестаге потребовали выслать Мельника.

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