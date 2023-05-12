Метод получения сверхпрочной стали разработали в Сибирском федеральном университете

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В Сибирском федеральном университете (СФУ) разработали метод получения сверхпрочной стали. Об этом сообщил соавтор исследования, старший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Александр Косович.

— Увеличение ударной вязкости стали достигнуто за счет оптимизации химического состава. Можно сказать, что с ростом ударной вязкости возрастает количество энергии, которое способен воспринять материал при ударе, — сказал он.

Достигнутые результаты будут использовать при обучении металлургов и литейщиков в профильном институте СФУ. При этом этот метод уже внедряют на одном из предприятий Красноярского края, передает ТАСС.

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