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Петиция о возвращении празднования Дня Победы появилась на сайте Зеленского

Араз Салехов
В мире
Петиция о возвращении празднования Дня Победы появилась на сайте Зеленского
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На Украине требуют отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая. Соответствующая петиция появилась на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

— Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая (День Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник, — говорится в тексте петиции.

Документ зарегистрировали 11 мая. На данный момент он набрал около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения, передает РИА Новости.

В Киеве в День Победы люди несли цветы к Вечному огню. По данным местных СМИ, у Вечного огня в украинской столице было немноголюдно.

8 мая Зеленский установил, что 9 мая в стране теперь будет называться Днем Европы. Государственный лидер объяснил подобное решение желанием укрепить европейское единство и попыткой обеспечить установление стабильности на континенте.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинского лидера предателем из-за его решения.

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