Столичную программу капремонта поликлиник по новому стандарту выполнили на 40 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице открыли 80 поликлиник, которые были отремонтированы по новому стандарту. Пациенты в них могут в комфортных условиях посетить врачей всех необходимых специальностей, а диагностика выполняется на самом современном оборудовании. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа модернизации амбулаторного фонда города выполнена уже на 40 процентов.

— Общая площадь обновленных медучреждений на данный момент составляет более 270 тысяч квадратных метров. После капремонта в них обновляются не только фасад и коммуникации — меняется сам подход к организации медицинской помощи. Поликлиника становится комфортнее, функциональнее и современнее, — рассказала Ракова.

Открывшиеся после ремонта поликлиники — 39 взрослых, 38 детских и три детско-взрослых — находятся в 62 столичных районах. Планировка обновленного амбулаторного фонда тщательно продумана. Так, самые востребованные врачи находятся на первых этажах, а кабинеты диагностики — рядом с профильными специалистами, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой.