Прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Дзержинском

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Московская область, Дзержинский, Садовая улица Карта всех событий

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств и причин пожара в Дзержинском. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 12 мая.

По ее словам, по факту возгорания проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует ведомство.

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Пожар, о котором идет речь, произошел на складе предприятия по переработке отходов, которое расположено на Садовой улице в городе Дзержинский. Загорелись автомобильные покрышки. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара на место происшествия вылетели вертолеты Московского авиацентра.