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Движение по Нагатинской набережной восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Нагатинской набережной восстановили после ДТП
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

На юге Москвы восстановлено движение по Нагатинской набережной после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 12 мая.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Нагатинской набережной в районе дома № 37а. Столкнулись три автомобиля. В результате движение было затруднено: в сторону Новоданиловского проезда оно осуществлялось по встречным полосам, а в другую сторону — по парковке.

Еще одно ДТП произошло в четверг вечером, 11 мая, в подмосковных Мытищах. Пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе, после чего сбежал с места аварии. В результате пострадавшую госпитализировали.

Нарушителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. В скором времени он будет уволен из органов, а также суд изберет ему меру пресечения.

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