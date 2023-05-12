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Дрон в Покровском-Стрешневе запустили дети

Евгений Жуков
Происшествия
Дрон в Покровском-Стрешневе запустили дети
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Некоторые СМИ ранее сообщили о «неизвестном дроне» без боеприпаса в столичном парке Покровское-Стрешнево, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов приступили к оперативному поиску оператора беспилотника. Однако оказалось, что коптер запустили дети. О случившемся стало известно в пятницу, 12 мая.

Несколько российских информационных агентств сообщили о беспилотнике «небольшого размера, без боеприпаса», который застрял в ветках деревьев.

В ходе разбирательств выяснилось, что «диверсантами» оказались обычные дети. Они запустили маленький квадрокоптер, который запутался в ветках. Вероятнее всего, с ребятами и их родителями теперь проведут воспитательную беседу, передает Telegram-канал Baza.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 3 мая в столице вводится запрет на запуск беспилотников. Исключения составят беспилотные летательные аппараты, которые применяются по решениям органов государственной власти.

Также правоохранители напомнили, что за нарушение правил использования воздушного пространства сегодня установлена административная и уголовная ответственность.

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