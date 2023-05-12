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Сценарист фильма «Шизофрения» Козловский пострадал при пожаре в своей квартире в Москве

Степан Жирнов
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Сценарист фильма «Шизофрения» Козловский пострадал при пожаре в своей квартире в Москве
Фото: Al Silonov / CC BY-SA 4.0
Москва, улица Удальцова Карта всех событий

В квартире сценариста фильма «Шизофрения» Евгения Козловского на западе Москвы произошел пожар. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

Возгорание произошло 11 мая на балконе квартиры 76-летнего литератора на улице Удальцова. По предварительным данным, вспыхнул кондиционер. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Несмотря на небольшую площадь пожара, сценарист Козловский пострадал — надышался угарным газом. В последнее время литератор испытывал серьезные проблемы со здоровьем, а потому не мог самостоятельно покинуть квартиру. Его супруга в момент пожара гуляла собака.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Как сообщил «МК», врачи оценивают состояние Козловского как средней тяжести.

Другой пожар произошел в подмосковном городе Раменское. В квартире жилого дома № 17 на улице Коминтерна взорвался газ, после чего помещение загорелось. В огне погиб мужчина 1964 года рождения. По предварительной информации, хлопок случился из-за попытки хозяина квартиры «врезаться» в домовую систему обеспечения газом, от которой он был отключен несколько лет назад.

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