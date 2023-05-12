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Аксенов сообщил о сбитом украинском беспилотнике в небе над Крымом

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитом украинском беспилотнике в небе над Крымом
Фото: shutterstock

Силы противовоздушной обороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат Украины в западной части Крымского полуострова. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил глава региона Сергей Аксенов.

— Ситуация находится под контролем, — отметил политик.

Он также добавил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Также Аксенов в своем Telegram-канале призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

ПВО России уничтожило и подавило над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотника, сообщил 7 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, его обломки были найдены.

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