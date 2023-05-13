Объект инфраструктуры повредили в Хмельницкой области

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На западе Украины в Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

Подробности происшествия не раскрываются. На место отправлены представители оперативных служб. В сообщении отметили, что в регионе некоторые поезда будут следовать по измененному графику движения.

В Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Ровненской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ее сняли только к утру субботы.

Поврежденный объект находится вне населенных пунктов, передает РИА Новости.

Вооруженные силы России провели ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях. На объекты в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях были направлены беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Также взрывы раздались в Славянско-Краматорской агломерации, где ВСУ разместили свои резервы и склады с вооружением.