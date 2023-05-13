В России за сутки выявили 3027 новых случаев COVID-19
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3027 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За минувшие сутки официально зафиксировали 27 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 605 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.
После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 5022 пациента, уточняется на портале.
Группа американских пульмонологов считает, что основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые полагают, что у некоторых пациентов могла развиться, помимо коронавируса, вторичная бактериальная пневмония.
Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.