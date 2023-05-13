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В России за сутки выявили 3027 новых случаев COVID-19

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 3027 новых случаев COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3027 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 27 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 605 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.

В России за сутки выявили 3027 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 5022 пациента, уточняется на портале.

Группа американских пульмонологов считает, что основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые полагают, что у некоторых пациентов могла развиться, помимо коронавируса, вторичная бактериальная пневмония.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.

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