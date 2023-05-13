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Приметы и советы

Два человека госпитализированы в результате утреннего обстрела Луганска

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Два человека госпитализированы в результате утреннего обстрела Луганска
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

После утреннего обстрела Луганска, согласно предварительным данным, госпитализированы два человека. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова.

Около десяти часов утра в поселке Юбилейном на окраине Луганска раздался взрыв. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия в ряде домов оказались выбиты стекла.

Лантратова со ссылкой на военнослужащих сообщила, что удары могли быть произведены крылатыми ракетами Storm Shadow. До этого об использовании данных снарядов заявили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, комментируя случившийся накануне обстрел.

— Второй удар по Луганску — менее чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе и среди гражданских. Предварительно два человека госпитализированы, — сообщила Лантратова в Telegram-канале.

Накануне в Луганске прогремели два взрыва. После них над одним из местных заводов появились круги дыма. В результате атаки были ранены шестеро детей.

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