Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео падения вертолета Ми-8 в Клинцах

Евгений Жуков
Происшествия
Появилось видео падения вертолета Ми-8 в Клинцах
Фото: shutterstock

В Сети появилось видео падения вертолета Ми-8 в Клинцах Брянской области. О происшествии стало известно в субботу, 13 мая.

На кадрах видно, как воздушное судно, охваченное пламенем, стремительно летит к земле с громким гулом. Также очевидцам удалось запечатлеть падений часей вертолета, в частности, его лопастей. После этого с места падения поднялись густые клубы черного дыма. Борт рухнул около жилого дома.

В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли два человека.

Глава региона Александр Богомаз рассказал, что из-за крушения вертолета в городе Клинцы пострадала женщина, которую впоследствии оперативно доставили в районную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Происшествия Вертолеты Брянск
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте