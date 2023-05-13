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В Сети появилось видео падения вертолета Ми-8 в Клинцах Брянской области. О происшествии стало известно в субботу, 13 мая.

На кадрах видно, как воздушное судно, охваченное пламенем, стремительно летит к земле с громким гулом. Также очевидцам удалось запечатлеть падений часей вертолета, в частности, его лопастей. После этого с места падения поднялись густые клубы черного дыма. Борт рухнул около жилого дома.

В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли два человека.

Глава региона Александр Богомаз рассказал, что из-за крушения вертолета в городе Клинцы пострадала женщина, которую впоследствии оперативно доставили в районную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.