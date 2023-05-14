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Британец принял отца за робота и зарезал его

Евгений Белоусов
В мире
Британец принял отца за робота и зарезал его
Фото: shutterstock

Гражданин Великобритании жестоко убил собственного отца, приняв его за робота. Об этом сообщает издание Daily Star.

Сама трагедия произошла еще летом 2021 года, 24-летний молодой человек набросился на 62-летнего родителя с ножом и зарезал его. Выяснилось, что первоначально причиной агрессии стал отказ отца дать сыну денег на такси.

После задержания страдающий от шизофрении убийца признался в непреднамеренном убийстве и пояснил, что посчитал своего отца роботом. В Королевском суде Вулверхэмптона убийце был вручен бессрочный ордер на госпитализацию в соответствии с «Законом о психическом здоровье», так как молодого человека признали невменяемым, передает издание.

Поножовщина недавно произошла на улице на северо-востоке Москвы. Двое мужчин подрались после ссоры, в результате чего один несколько раз ударил другого ножом. Инцидент попал на видео с камеры внешнего наблюдения.

Похожий инцидент произошел на северо-западе Москвы. Таксист поссорился с коллегой, после чего ударил оппонента ножом в живот. Драка попала на видео.

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