Заселяйся летом: цены аренды жилья в Москве начали снижаться

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Цены аренды жилья в Москве начали снижаться: уже в июне они могут упасть на 20 процентов, заявили эксперты крупного портала о недвижимости.

Аренда «однушки» или студии в пешей доступности от метро стоит сейчас от 30 тысяч рублей в месяц. За приличный ремонт, хорошую мебель и бытовую технику нужно доплатить еще 10 тысяч. Аренда «двушки» обойдется в 40–50 тысяч рублей.

— Предложение на рынке аренды сейчас превышает спрос, — рассказывает «ВМ» коммерческий директор риелторской компании Альбина Яковлева. — Одна из главных причин — спецоперация. Многие приезжие, снимавшие жилье, «релоцировались» в другие города и работают удаленно. Да, часть из них после окончания частичной мобилизации осенью 2022 года вернулись, но большинство — нет. Вторая причина обилия предложений — сезонные рабочие уезжают в регионы. Там у них свое хозяйство, огороды, семья ждет. Приедут обратно они осенью. Третья причина снижения цен — появление «летних» квартир: пенсионеры, уезжая жить на дачу, сдают свои квартиры в аренду. Часто — до октября включительно. И по низкой стоимости — около 20 тысяч в месяц за «однушку».

Пик снижения цен, как пояснила эксперт, придется на июнь — тогда из Москвы начнут массово уезжать студенты, сдавшие сессию.

— В мае и июне — лучшее время для аренды квартиры по невысокой цене, — считает Альбина Геннадьевна. — А вот в конце августа и сентябре цены точно пойдут вверх: в город вернутся студенты и те, кто приезжает в Москву работать сезонно. Цены вырастут на 10–20 процентов, а вариантов для выбора будет куда меньше. Если хотите сменить место жительства, ищите жилье сейчас.