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Депутат Госдумы Затулин рассказал о болезни Лукашенко

Полина Пашкина
В мире
Депутат Госдумы Затулин рассказал о болезни Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, однако в его проблемах со здоровьем нет ничего сверхъестественного. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он не назвал заболевания Лукашенко, однако заверил, что это не коронавирусная инфекция.

— Это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске, — заявил Затулин в беседе с изданием «Подъем».

До этого стало известно, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны, который отмечается 14 мая. Он подготовил поздравление, однако на торжестве его зачитал премьер-министр страны Роман Головченко.

Последний раз Лукашенко принимал участие в публичных мероприятиях в День Победы, 9 мая. Он посетил парад Победы в Москве. После этого белорусский лидер не посетил неформальный завтрак с лидерами стран СНГ. Тогда пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил его отсутствие тем, что президент Белоруссии отправился в Минск для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

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