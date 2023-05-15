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Украинские военные боятся размещаться в Снигиревке из-за российской авиации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские военные боятся размещаться в Снигиревке из-за российской авиации
Фото: gur.gov.ua

После уничтожения авиацией РФ нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке Херсонской области украинские военные бояться размещаться там. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

— Российская авиация нанесла по ним (по украинским солдатам — прим. «ВМ») эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась, — заявил он.

По словам Барбашова, позднее бойцы ВСУ все же появились в этом регионе, однако старались там не задерживаться, передает РИА Новости.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.

В этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Вооруженные силы России провели 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.

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