Благоустроенные площадки для выгула домашних питомцев появятся в Москве

Фото: Пресс-служба АНО «Мой район»

Летом в Москве по программе мэра столицы «Мой район» появятся 27 новых благоустроенных площадок для выгула домашних животных. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе программы.

Возведение площадок проводится в рамках городского проекта «Питомцы в Москве». В его рамках формируется городская инфраструктура, которая обеспечивает комфорт как для москвичей-владельцев собак, так и для всех жителей города.

На площадках для выгула зеленый газон комбинируется с современным искусственным покрытием. Здесь есть разнообразные тренажеры для животных, выполненные из качественных экологичных материалов.

Новые площадки для выгула питомцев появятся по адресам: улица Косинская, дом 7; улица Юности, дом 11; улица Западная, дом 7; улица Амурская, дом 40 и дом 44 корпус 1; улица Новосибирская, дом 6 корпус 1; улица Малая Семеновская, дом 15/17, корпус 5; Сиреневый бульвар, дом 3 корпус 4; улица Изваринская, дом 7, строение 2; улица Ивана Сусанина, дом 10А; улица Пяловская, дом 1; Валдайский проезд, дом 7; улица Плещеева, дом 11; улица Джамгаровская, дом 5, строение 1; Юрловский проезд, дом 14, строение 3;

Также москвичи смогут посетить площадки расположенные по адресам: улица Генерала Белобородова, дом 37; улица Свободы, дом 91, корпус 2; улица Международная, владение 23-27; улица Элеваторная, дом 8; улица Борисовские пруды, дом 16, корпус 1, строение 2; улица Мусы Джалиля, дом 5, корпус 1; улица Тамбовская, дом 1; Шипиловский проезд, дом 57, корпус 1; Новочеркасский бульвар, дом 20, корпус 2 и корпус 3; 7-я Кожуховская улица, дом 10; Нахимовский проспект, дом 21; улица Введенского, дом 16; улица Кольская, владение 16 а.

Жителям Москвы напомнили, какие правила действуют для прогулок с домашним животным по зеленым территориям города. Выгул питомцев разрешен в рекреационных зонах, где нет запрещающих знаков и есть специальная инфраструктура.

В Госдуме предложили ввести штрафы для хозяевсобак за самовыгул питомцев. Это могут приравнять к выбрасыванию животных на улицу.