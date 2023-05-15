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Собянин: Главархив Москвы опубликовал особо ценные документы о жизни художника Виктора Васнецова

Полина Пашкина
Город
Собянин: Главархив Москвы опубликовал особо ценные документы о жизни художника Виктора Васнецова
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

К 175-летию со дня рождения художника Виктора Васнецова столичный Главархив представил документы о его жизни. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая часть жизни Васнецова была связана со столицей. Именно в Москве он создал и представил публике многие свои самые известные полотна.

Главархив представил документы, которые рассказывают о жизни и творческом пути Васнецова. Он родился в семье сельского священника и планировал пойти по стопам отца, но во время учебы в духовной семинарии начал брать уроки живописи. Затем он прошел обучение в Рисовальной школе, после чего поступил в Императорскую академию художеств.

— В начале XX века художник создал эскизы рисунков для оформления фасада Третьяковской галереи, за что ему была официально выражена благодарность Московской городской думы. В 1912 году в Историческом музее состоялась большая персональная выставка его произведений, — рассказал Сергей Собянин.

Картины Васнецова представлены в Третьяковской галерее и многих других музеях. Кроме того, в столице действуют Дом-музей Виктора Васнецова и Музей-квартира Аполлинария Васнецова, брата художника, отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы рассказал о поддержке талантливых юных художников в столице. Работы молодых авторов выставляют на различных городских площадках.

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