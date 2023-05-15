Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рэпер Рич поддержал пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту

Полина Пашкина
Город
Рэпер Рич поддержал пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

В столичном пункте отбора на военную службу по контракту, расположенному по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, в понедельник, 15 мая, побывал известный российский рэпер Рич. Он отметил, что поддержка военнослужащих со стороны общественных деятелей очень важна.

По его словам, любая военная служба всегда сопровождается фильмами, картинами, песнями.

— Поэтому художники всегда должны взаимодействовать с солдатами и поддерживать их. В конце концов, эта взаимосвязь, когда мы общаемся и навещаем воинов на их территории, вдохновляет нас, музыкантов, художников, чтобы мы смогли отразить это все в искусстве, — цитирует Рича агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам поступления на контрактную службу и мер поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Армия Москва Контракты
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте