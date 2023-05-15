Рэпер Рич поддержал пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

В столичном пункте отбора на военную службу по контракту, расположенному по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, в понедельник, 15 мая, побывал известный российский рэпер Рич. Он отметил, что поддержка военнослужащих со стороны общественных деятелей очень важна.

По его словам, любая военная служба всегда сопровождается фильмами, картинами, песнями.

— Поэтому художники всегда должны взаимодействовать с солдатами и поддерживать их. В конце концов, эта взаимосвязь, когда мы общаемся и навещаем воинов на их территории, вдохновляет нас, музыкантов, художников, чтобы мы смогли отразить это все в искусстве, — цитирует Рича агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам поступления на контрактную службу и мер поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.