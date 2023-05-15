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СМИ: Александр Лукашенко работает в командном пункте ВВС и ПВО

Павел Иванов
В мире
СМИ: Александр Лукашенко работает в командном пункте ВВС и ПВО
Фото: администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко работает в Центральном командном пункте военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

— Первый (Лукашенко — прим. «ВМ») сегодня работает в Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и о выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, — сообщает Telegram-канал.

14 мая Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны, который отмечался в эту дату. При этом на сайте главы государства появилось поздравление по случаю торжества, однако на церемонии его зачитал премьер-министр страны Роман Головченко.

Также президент Белоруссии не присутствовал на неформальном завтраке, который состоялся в Кремле после парада Победы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это было связано с необходимостью его отъезда в Минск.

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