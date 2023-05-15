Билеты на авиарейсы из России в Грузию появились в продаже

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Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси. Соответствующая функция появилась в понедельник, 15 мая, на сайте перевозчика.

В частности, стоимость билетов по тарифу «гибкий» начинается от 17 148 рублей. Самым дорогим станет вариант «нормальный», за который придется заплатить до 62 798 рублей. При этом в июне самые дешевые билеты подорожают до 20 468 рублей.

В понедельник, 15 мая, российская авиакомпания «Азимут» получила от грузинских властей разрешение на совершение полетов в Грузию. Она сможет совершать рейсы уже с 17 мая.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны. С 15 мая они смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз.

Как возобновятся прямые рейсы в Грузию, почему их отменяли и что изменится для туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал в беседе с «ВМ», что США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. По его словам, многие граждане республики очень хотят иметь возможность прилетать в Россию, не тратя средств и сил на получение визы.