Стоматологическую поликлинику построят в столичном районе Перово

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Новогиреевская улица, 30с1 Карта всех событий

В Москве в районе Перово планируют построить стоматологическую поликлинику. Ее площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Новая поликлиника появится по адресу улица Новогиреевская, земельный участок 30/1. Ранее объект был включен в адресную инвестиционную программу, поэтому его построят за счет городского бюджета.

— Жители близлежащих кварталов получат полезный медицинский сервис рядом с домом. Решение принято в отношении земельного участка ориентировочной площадью 0,29 гектара, — приводит слова Пятовой сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На территории бывшего ЗИЛа построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в день. Медиков планируется распределить по кабинетам таким образом, чтобы очередей стало меньше. На данный момент строительство здания завершено на 42 процента.

Другая детско-взрослая поликлиника открылась в столичном районе Солнцево 24 апреля. Новое пятиэтажное здание расположено на улице Юлиана Семенова, дом 2. В медучреждении установили современное оборудование.