Следователи организовали проверку по факту гибели женщины при пожаре в СВАО

Фото: ГСУ СКР по Москве

По факту гибели пожилой женщины в результате пожара, произошедшего в Северо-восточном административном округе (СВАО) столицы, проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 15 мая.

По данным следствия, пожар произошел вечером 15 мая на Заповедной улице. После ликвидации горения спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

— В настоящее время следователями осматривается место происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, — подчеркнула Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером в Северо-Восточном административном округе столицы. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли восемь человек.

Позднее Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара.