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Следователи организовали проверку по факту гибели женщины при пожаре в СВАО

Евгений Силаев
Происшествия
Следователи организовали проверку по факту гибели женщины при пожаре в СВАО
Фото: ГСУ СКР по Москве

По факту гибели пожилой женщины в результате пожара, произошедшего в Северо-восточном административном округе (СВАО) столицы, проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 15 мая.

По данным следствия, пожар произошел вечером 15 мая на Заповедной улице. После ликвидации горения спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

— В настоящее время следователями осматривается место происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, — подчеркнула Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером в Северо-Восточном административном округе столицы. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли восемь человек.

Позднее Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара.

Следственный комитет Смерть Пожары Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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