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Приметы и советы

ФНС не подтвердила блокировку счетов Дома моды Юдашкина

Евгений Силаев
Общество
ФНС не подтвердила блокировку счетов Дома моды Юдашкина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федеральная налоговая служба (ФНС) не подтверждает приостановку операций по счетам ООО «Дом моды Юдашкина». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным, — заявили в пресс-службе ФНС, чей ответ приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация о приостановке проведения операций по счетам ООО «Дом моды Юдашкина». Соответствующая запись появилась в аналитической системе «Спарк».

Валентина Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

6 мая состоялась церемония прощания с Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище. Как рассказал «ВМ» близкий друг модельера Александр Матвеев, Дом моды кутюрье возглавит его дочь Галина.

ФНС Мода Валентин Юдашкин
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