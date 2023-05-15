В АТОР выразили надежду на скорейшее получение разрешения на полеты в Грузию компаниями РФ

Фото: Unsplash

У российских авиаперевозчиков, подавших заявки на осуществление полетов в Грузию, имеются все шансы на успех. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

— Первый лед тронулся, и это не может не радовать. Мы уверены, что те российские авиаперевозчики, которые запросили допуски к полетам, все же получат право их совершать, но только, возможно, чуть позже, — заявил он.

Эксперт отметил, что компания «Азимут» не находится под санкциями, а ее парк состоит только из отечественных самолетов. При этом Мурадян задался вопросом: как быть компаниям с российскими бортами в распоряжении, но находящимися под санкциями, передает ТАСС.

В понедельник, 15 мая, российская авиакомпания «Азимут» получила от грузинских властей разрешение на совершение полетов в Грузию. Она сможет совершать рейсы уже с 17 мая.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны. С 15 мая они смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз.

Как возобновятся прямые рейсы в Грузию, почему их отменяли и что изменится для туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал в беседе с «ВМ», что США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. По его словам, многие граждане республики очень хотят иметь возможность прилетать в Россию, не тратя средств и сил на получение визы.